رئيس وزراء باكستان يصل جدة

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق ، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .