لندن ترفض "المهلة المصطنعة" للاتحاد الاوروبي في شأن بريكست

قالت بريطانيا انها ستطرح حلولا تتعلق ببريكست ولكن "ليس طبقاً لمهلة نهائية مصطنعة"، بعد ساعات من تأكيد مكتب رئيس وزراء فنلندا أن على لندن تقديم مقترحات مكتوبة هذا الشهر.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون "سنقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون مستعدين، ولكن ليس طبقا لمهلة نهائية مصطنعة، وعندما يوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيتحاور بشأنها بشكل بناء".