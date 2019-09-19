تراجع شعبية شركة آبل في الصين في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

خلص استطلاع جديد للرأي بشأن توجهات المستهلكين في الصين اليوم الخميس إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تؤثر سلبا على شركة آبل، عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية.

ذكرت شبكة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن شركة آبل تراجعت للمركز الـ24 في قائمة أبرز العلامات التجارية المفضلة في الصين.

ويذكر أن آبل كانت تحتل المرتبة الـ11 العام الماضي. ويشار إلى أنه خلال عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كانت آبل تحتل المرتبة الخامسة في القائمة.

من ناحية أخرى، ارتفعت شركة هواوى الصينية للاتصالات مركزين لتحتل المرتبة الثانية، لتأتي بعد شركة أليباي الصينية لخدمات الدفع عبر الانترنت.

ويشير تغير تصنيف آبل إلى تزايد التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية في العام الثاني على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على منتجات صينية.

ويشار إلى أن الاستطلاع، التي يتم إجرائه سنويا، طالب المستهلكين الصينيين هذا العام في المدن الكبرى بإبداء أراءهم حول أكثر من 250 علامة تجارية في 27 فئة. وقام من شاركوا في الاستطلاع بتصنيف العلامات التجارية التي يستخدمونها أو يفكرون في اقتنائها.