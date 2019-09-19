بنك انجلترا يبقى على معدل الفائدة عند 0.75%

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة اليوم الخميس عتد 75. 0%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول إن معدل التضخم ربما يصبح أضعف من المتوقع في حال استمرار الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان البنك " الأحداث السياسية يمكن أن تؤدي لتمديد فترة الغموض " مضيفا" كلما طال أمد فترة الغموض، كلما أصبح من المرجح بصورة كبيرة أن يظل الطلب منخفضا" .

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد أن بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

وقال البنك إنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 2ر0%.