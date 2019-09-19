الخطوط القطرية تواصل الانهيار وتخسر 639 مليون دولار في عام

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019 وعزت الشركة ذلك الى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها. وتفرض الامارات التي كانت تعد سوقا رئيسية للشركة القطرية بالاضافة الى السعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر منذ 2017 وقامت باغلاق مجالاتها الجوية وحدودها واسواقها بوجه الدوحة.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إن السنة المالية حتى مارس "كانت مليئة بالتحديات". مبدية أسفها لتسجيل خسائر صافية بلغت 2.3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود الى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف". لكن الشركة أكدت "أن القواعد الاساسية لأعمالنا تبقى قوية للغاية".

وكشفت الشركة عن اضافتها 31 وجهة جديدة منذ بدء المقاطعة لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة اضافة الى طائرات جديدة. وقال البيان إن أسطول الخطوط الجوية القطرية زاد عدده 25 طائرة "إلى درجة ان الشرطة رحبت بطائرتها الـ 250 في مارس 2019".

وكانت شركة الطيران الوطنية للامارة الخليجية قد سجلت خسائر بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء ذلك بعد فترة من الوفرة في السنة المالية السابقة للأزمة، عندما سجلت زيادة بنسبة 22 في المئة في صافي الأرباح في عامي 2016 و 2017. وجاءت الخسائر خلال الفترة الأخيرة على الرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 14 في المئة إلى 13.2 مليار دولار.