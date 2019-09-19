الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على ارتفاع طفيف .. و"شمس" تقفز 10 %

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنحو 17 نقطة، أو مايعادل 0.2 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 7838 نقطة، فيما ارتفعت أسهم شركة شمس بالنسبة العليا 10 في المائة بعد إعلانها عن هيكلة لرأس مالها لإطفاء خسائرها المتراكمة.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 61 شركة باللون الأخضر و 64 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 61 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 236.2 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 9.1 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 10.3 ألف صفقة.