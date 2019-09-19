الخسائر المتراكمة لـ "متلايف" تبلغ 20.20 % من رأس المال

أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 20.20% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال، وذلك بناءً على نتائجها المالية غير المراجعة لشهر يوليو من العام 2019. و بمقدار 36,353 ألف ريال.

علماً بأن الانخفاض المؤقت للخسائر المتراكمة الى ما دون 20% كما في 30 يونيو 2019 لتصل إلى 18.79% (كما تم الإعلان عنه سابقا من ضمن اعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019) ما هو الا انخفاض مؤقت وغير مستدام ناتج عن تذبذب في قيمة المخصصات الفنية بحسب تقديرات الخبير الاكتواري المعين للشركة وبالتالي لم يتم الإعلان عنه بشكل مستقل.

وحول الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر قالت الشركة إنها تتمثل في انخفاض أقساط التأمين المكتتبة مقارنة بحجم المصاريف الإدارية والعمومية.

وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.