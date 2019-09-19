"البحري" تستكمل إجراءات توقيع عقد بناء ناقلة نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأنه تم اليوم استكمال إجراءات توقيع عقد لبناء أول ناقلة نفط عملاقة (VLCC) مع الشركة العالمية للصناعات البحرية بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة، وسيتم استلام ناقلة النفط العملاقة خلال العام 2021م.

وتمتاز هذه الناقلات بأحدث المواصفات الفنية العالمية والتي روعي فيها أن تكون صديقة للبيئة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود وبطاقة استيعابية تبلغ (319) ألف طن ساكن ويأتي توقيع هذه العقود في إطار التجديد المستمر للأسطول الحالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المحلية والعالمية.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر بعد استلام هذه الناقلة.

علما بان شركة البحري تمتلك حصة تبلغ 19.9% في الشركة العالمية للصناعات البحرية. وسوف يتم الإعلان عن طريقة التمويل لاحقاً.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) المنشورعلى موقع (تداول) بتاريخ 09 رمضان 1438هـ الموافق 04 يونيو 2017 م ، بخصوص توقيع اتفاقية الشركاء بتاريخ 07 شعبان 1438هـ الموافق 30 مايو 2017 م بين كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة لامبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية)، وتوقيعها عقد شراء مالا يقل عن 75% من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار 10 سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع بما يعادل 52 سفينة بما فيها ناقلات النفط العملاقة.