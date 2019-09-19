الدفاع المدني يطلق اليوم صافرات الإنذار التجريبية في الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.