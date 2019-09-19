تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.
الدفاع المدني يطلق اليوم صافرات الإنذار التجريبية في الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم
تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهراً، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".
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