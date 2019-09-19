الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس أن الإمارات قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقالت الوكالة إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.