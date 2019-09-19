تباطأ معدل النمو الاقتصادي لنيوزيلندا في الربع الثاني إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه تباطأ عن نسبة 2.5% التي تحققت في الربع الأول، مسجلا أضعف معدل نمو سنوي منذ الربع الأخير من عام 2013، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كان بنك الاحتياط النيوزيلندي (البنك المركزي) خفض معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 1% في أغسطس، آملا في أن تؤدي الحوافز الإضافية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والمساعدة في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، مع ضمان عدم تعثر معدلات التوظيف.
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- النمو الاقتصادي لنيوزيلندا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
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