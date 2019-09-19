وزارة الدفاع: استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على «أرامكو»

قال العقيد الطيار الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إن الهجمات التي استهدفت منشأتي شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب، بل ضد المجتمع الدولي كله ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الهجمات الإرهابية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، مشيرا إلى قدرة المملكة في الدفاع عن بنيتها التحتية، مشددا على أنها قادرة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات الوطن، حيث تعمل مع الشركاء والحلفاء على تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وأوضح أن الأدلة تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ كروز في الهجوم، مبينا أن المجموع الكلي للطائرات المسيرة والصواريخ المستخدمة في الهجوم بلغت 25 طائرة مسيرة وصواريخ كروز.

وأضاف، "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب، بل ضد المجتمع الدولي كله ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي، ويعد هذا الاعتداء مضادا للقانون الدولي، لذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم".

وأكد أن "اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديدا مشتركا لنا جميعا وندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المتجمع الدولي". وحول المعلومات التي تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، قال: "إنه منذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نموا ملحوظا في العدوان الإيراني ضد المملكة، واتضح ذلك جليا عبر التاريخ".

وزاد، "سأركز على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له، وهي أولا: أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون، وثانيا أن هذا الهجوم نشأ من الشمال، وبلا شك أنه كان مدعوما من إيران، وكل الأدلة المعروضة لا تدع مجالا للشك للدور الإيراني في التخريب".

وحول قدرة الدفاعات السعودية على التصدي للهجمات الإرهابية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي رصدت أكثر من 200 صاروخ باليستي خلال الفترة الماضية، فرجال وزارة الدفاع مؤهلون ومدربون على أعلى مستوى". وسرد المالكي معلومات حول الجرائم الإيرانية ضد المملكة من خلال استخدام أذرعها قائلا، "إن أكثر من 113 مواطنا خسروا حياتهم بسبب هذه الأسلحة الإيرانية التي قدموها لأذرعهم في المنطقة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية والبنى التحتية في المملكة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي حصل ضد منشأتي بقيق وخريص هو امتداد لهجمات سابقة حصلت في 14 من مايو 2019، منوها بأن النظام الإيراني يهاجم البنى التحتية المدنية، وهو بذلك يهاجم الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية. وأضاف، "هذا الهجوم كان ممنهجا لتدمير البنى التحتية، خصوصا أن الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجوم تظهر قدرة نوعية وتتشابه مع ما استخدم في عفيف والدوادمي، لذا فإنه لا يمكن أن يكون الهجوم انطلق من اليمن كما ادعت الأذرع الإيرانية، وهؤلاء ليسوا أهل اليمن، بل أناس يتبعون النظام الإيراني ويأخذون أوامرهم منه ومن الحرس الثور الإيراني".

وعرض عددا من الأسلحة المستخدمة في هجوم بقيق، وهي عبارة عن طائرة مسيرة بصناعة إيرانية من دلتا ونج ذات قدرة نوعية، منوها بأن هذه بعض المكونات التي استعيدت من الموقع مع التحليل ودراسة الخبراء في وزارة الدفاع ومشاركة بعض المعلومات التي تم استخراجها من الحواسيب، تشير إلى أن الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة في الطائرات إيرانية.

وقال، "التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدقة، ومن أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية".