«بادر»: ارتفاع احتضان المشاريع 300 % خلال 5 أعوام

أوضح لـ"الاقتصادية" غسان الصافي، مدير برنامج حاضنات الأعمال "بادر" في المنطقة الغربية، أن البرنامج يستهدف احتضان 600 مشروع وإيجاد 3600 وظيفة بنهاية 2020، مؤكدا أن احتضان المشاريع ارتفع 300 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال الصافي، على هامش لقاء "يوم سدكو للاستشارات"، التي تضمن ورش عمل مختصة استهدفت حاضنات ومسرعات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن البرنامج نجح في احتضان عشرة مشاريع جديدة منذ مطلع العام في جدة لتبلغ 110 مشاريع خلال الأعوام الخمسة الماضية وتوفير 2800 وظيفة من خلال هذه المشاريع.

وأضاف الصافي، أن البرنامج يعمل على تذليل التحديات، التي تواجهه رواد الأعمال من خلال التواصل مع الجهات الحكومية، لمناقشة المعوقات وتذليلها، وذلك بمنح رواد الأعمال فترة زمنية معينة أمام الجهات المستفيدة، وتتابع عمل رائد العمل لتجاوز التحديات التي تواجهه.

ويعد برنامج "بادر" لحاضنات ومسرعات التقنية إحدى البيئات الوطنية والإبداعية في مجال دعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية والناشئة، وتم تأسيسه في عام 2007 من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بهدف دعم فرص مشاريع الأعمال المبنية على التقنية، وتطوير ريادة الأعمال في المجال التقني.

وحول أبرز التحديات، التي تواجه رواد الأعمال، أفاد الصافي بأن سوء الإدارة في المشاريع، والثغرات الإدارية داخل المشاريع، هي من أبرز التحديات، التي نقوم بمعالجتها مع رائد العمل، فهناك مشاريع تطرح وتفشل لعدة عوامل، ومنها الطرح في وقت غير مناسب، وهناك مشاريع لا تتواكب مع توجهات السوق وسلوك المستهلك.

إلى ذلك، اختتم برنامج لقاءات جدة 2019 أعماله، التي استمرت لثلاثة أيام، وذلك بتوفير 6500 فرصة عمل أمام الباحثين والباحثات عن العمل. وأكد قياديون في القطاع الخاص خلال جلسة حوارية بعنوان "التحديات، التي تواجه القطاع الخاص، ومبادرات في تمكين السعوديين لشغل الوظائف"، على أهمية التعامل الدقيق مع التطورات السريعة في سوق العمل، مشيرين إلى ضرورة مواكبة أصحاب العمل من جهة والباحثين عن عمل من جهة أخرى للتحولات المتسارعة في سوق العمل. وبين محمد ناغي، رئيس غرفة جدة، أن من أبرز سمات "رؤية المملكة 2030"، المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن غرفة جدة توعي القطاع الخاص لكي ترفع استعدادها بشأن الفرص الناشئة.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة السعودية للكهرباء، أن استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها تعد من أكبر التحديات، التي تواجه المنشآت حاليا.