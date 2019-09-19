بالتنسيق مع «نجم» .. إدراج شركات التأمين في إدارة مكافحة الاحتيال خلال 2020

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، أن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين، ليتم إدراجها ضمن برامج دعم إدارة "مكافحة الاحتيال" في المملكة، وذلك خلال الربع الأول العام المقبل 2020.

وأوضح السليمان على هامش فعالية حول الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال في الرياض أمس، أن الاتفاقيات المستهدفة سيكون لها مردود مالي، حيث تعمل الشركة على إعادة هيكلة للإيرادات للمساهمة في دعم مكافحة الاحتيال.

وقال إن شركة "نجم" ملزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رسميا بدور مكافحة الاحتيال، لافتا إلى أن التعاون والاعتماد بين شركات التأمين موجود سابقا، لكن ليست بشكل رسمي، كما ستعمل على وضع إطار قانوني لشركات التأمين لدعم ونمو هذه المبادرة لما يصب في مصلحة القطاع.

وأضاف السليمان، أن هناك توجها لتوسع شركة "نجم" جغرافيا، والبداية ستكون في دول الخليج، التي رحب بعضها بدخول الشركة، موضحا أن الشركة سجلت زيارة للجهات المعنية في تلك الدول والآن جار التفاوض، متوقعا البدء خلال العام الجاري.

إلى ذلك، أعلنت شركة "ساس"، العاملة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال مع شركة "نجم"، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني يهدف إلى مواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحد منها.

وتستهدف شركة "نجم" في اتفاقية التعاون المبرمة، تحسين مستويات الكفاءة في الكشف عن محاولات الاحتيال والاستعادة السريعة للمطالبات، فضلا عن تحسين جودة التنبيهات، بغية ترشيد المطالبات عبر تقييم نماذج المطالبة التأمينية المقدمة من العملاء، واتباع نهج استباقي لاكتشاف أية محاولات للاحتيال ومنعها، وذلك بالاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال.

ومن المقرر أن تعمل "ساس"، من خلال تقنياتها المتطورة في الذكاء الاصطناعي، وأتمتة جوانب تعريف الأنماط الخاصة بالمطالبات التأمينية لدى "نجم"، مستهدفة استكمال العمليات اليدوية الحالية للكشف عن مزاعم الاحتيال من خلال الاستجابات السلوكية، وإجراء عمليات تقييم أنماط المخاطر بطريقة تلقائية.

وأشار السليمان، في حديثه عن خطط الشركة المستقبلية، إلى أهمية الشراكة مع "ساس"، مؤكدا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات، قادرة على إحداث موجة من الحلول المبتكرة الكفيلة بالكشف عن المخاطر ووقف الاحتيال في مجال التأمين.

من جانبه، قال علاء يوسف، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "ساس"، إن قطاع التأمين من أكثر القطاعات عرضة للاحتيال والمخاطر المالية، مبينا أنه على الرغم من ذلك، لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام الذي يحظى به القطاع المصرفي.