الإصلاحات الاقتصادية تتصدر أحاديث رجال أعمال الرياض .. وحضور لافت للمستثمرين الشباب

سيطرت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمات التي أعلنتها الدولة أخيرا، على أحاديث حضور الحفل السنوي لرجال الأعمال والمستثمرين باختلاف تخصصاتهم التجارية، مؤكدين دعمهم لهذه القرارات التي تصب في خدمة اقتصاد الوطن.

ورصدت "الاقتصادية" خلال حضورها حفل رجال الأعمال الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، حضورا مكثفا لرجال الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الشباب، حيث استثمروا وجود كبار التجار من أصحاب الخبرة للاستماع إلى نصائحهم وتجاربهم التجارية الناجحة. وعلى الرغم من مضي أكثر من ثلاثة عقود على أول حفل أقيم في الرياض، إلا أن عديدا من التجار والمستثمرين حريصون على الحضور، وبعضهم - بحسب إفاداتهم - لم يتغيبوا عن اللقاء منذ بدايته. وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدة لدى المملكة.

وأكد لـ"الاقتصادية" عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، ترحيب الغرفة بالمستثمرين من الشباب أصحاب المشاريع الناشئة، مشيرا إلى أن لجان الغرفة بجميع أقسامها تدعمهم. وقال العجلان، إن الحفل حضره رجال أعمال لهم باع طويل في النهوض باقتصاد المملكة، إضافة إلى مشاركة عديد من الجهات الحكومية والوزارات.

وأضاف، "أن غرفة الرياض حريصة على توحيد كل جهودها وأنشطتها لتعزيز دور القطاع الخاص بالمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين". وأشار إلى ارتياح قطاع الأعمال للتقارير الإيجابية التي أصدرتها عدة جهات دولية عن الاقتصاد السعودي.

وشاركه الرأي إبراهيم المعجل، مدير عام صندوق التنمية الصناعية، قائلا: "إن هذا الحدث يعد محفلا للتجارة والصناعة في المملكة. سعيد بشغف قادة رجال الأعمال للمستقبل الاقتصادي، فالصندوق الصناعي يكمن دوره في أنه ممكن مالي اقتصادي رئيس في المملكة، وللقطاع الخاص تحديدا، حيث يسعى الصندوق إلى فهم احتياجات هذا القطاع الخصب".

وشهد الحفل تأسيس نادي الإعلام الاقتصادي، كمبادرة من الغرفة للمساهمة في تعزيز الإعلام الاقتصادي، وتنمية فكر الممارسة الاقتصادية، ومهارات الإعلاميين السعوديين للتعامل مع الأحداث الاقتصادية بمهنية عالية، وذلك دعما لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وأهمية الإعلام في دعم التوجهات التي يقودها.

ويستهدف النادي، توثيق التواصل بين قطاعات الأعمال والإعلاميين، ودعم تطوير المهارات في الإعلام الاقتصادي من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية، وإقامة ورش عمل تناقش معوقات الإعلام الاقتصادي وتقدم الحلول المقترحة لمعالجتها، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، إضافة إلى عقد شراكات مع وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة.

وتضمن الحفل تدشين مبادرة مجلس التجار، التي تعد إحدى مبادرات اللجنة التجارية في الغرفة، وتستهدف إيجاد فعالية تسهم في توثيق التواصل وإتاحة المجال للتحاور والآراء حول كل ما يتعلق بالقطاع التجاري، حيث يهدف المجلس إلى مناقشة التحديات والصعوبات في القطاع التجاري، وطرح قضاياه الملحة بكل ووضوح أمام المسؤولين وصناع القرار، واقتراح آليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ برامج ومبادرات تجارية مهمة تسهم في تسهيل وتيسير أعمال القطاع.