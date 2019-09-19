«صندوق النقد» لـ"الاقتصادية": الإصلاحات السعودية مثيرة للإعجاب

أكد لـ"الاقتصادية" تيم كالين؛ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية، على هامش جلسة "آفاق مستقبل الاقتصاد السعودي"، أن الإصلاحات السعودية في "رؤية 2030" مثيرة للإعجاب.

وأضاف كالين، أن اهتمام المملكة بالتدريب وتفضيل الشباب والفتيات العمل في القطاع الخاص، من شأنهما الإسهام في خفض نسبة البطالة. من جانبه، ذكر عمار الخضيري؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية خلال جلسة" البنوك التقليدية ما زالت حية"، أن أنظمة الدفع في البنوك ستتغير مستقبلا، لكن الفرد يريد أن يطمئن إلى جهة يحفظ فيها أمواله وينظمها، مبينا أن الكثيرين ما زالوا لا يشعرون بالأمان للبنوك الرقمية.

وأضاف، أن البنوك التي لم تدرك عملية التغيير ستموت، لذا عليها أن تواكب التقنية دون الإخلال بحاجة المستخدم.

بدوره، أشار مازن السديري رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، إلى أن إسهام العاملين في سوق العمل بين عمري 25 و35 ازداد في سوق العمل، وارتفعت مساهمة السيدات. وعدّ أن القطاع الخاص يقاوم التحول للإبداع ويرغب في الاستمرار بالاعتماد على الإنفاق الحكومي.