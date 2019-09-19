الأسهم السعودية تستعيد اللون الأخضر بعد طمأنة المستثمرين باستمرار إمدادات الطاقة

ارتفعت الأسهم السعودية 50 نقطة بنسبة 0.65 في المائة لتغلق عند 7821 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو 0.63 في المائة ليغلق عند 1121 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة سهم "الراجحي". ويأتي الأداء الإيجابي عقب مؤتمر وزارة الطاقة الذي طمأن المستثمرين باستمرار الإمدادات مع عودة الإنتاج خلال أسابيع، الذي بدوره يجعل الإيرادات الحكومية بعيدة عن التأثر ما يضمن الاستمرار في الإنفاق وفق المخطط له. وأعلنت الشركات البتروكيماوية عن تقلص خفض الإمداد باللقيم مع عودة كامل الإمداد في الأجل القصير جدا، وذلك أضاف الاستقرار أكثر للشركات البتروكيماوية.

السوق لا تزال تحافظ على التماسك للجلسة الرابعة وتأتي التحركات داخل نطاق واحد، وذلك يحدث عند المسار الصاعد، واستمرار ذلك يظهر تفضيل المتعاملين بالأسعار الحالية، ما يزيد من ثقة المتعاملين ويزيد من شهية المخاطرة بعد موجة من التراجعات.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7770 نقطة، واتجه نحو الأعلى عند 7835 نقطة رابحا 0.83 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7821 نقطة رابحا 50 نقطة بنسبة 0.65 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 312 مليون ريال لتصل إلى 6.2 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.5 مليون سهم لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ماعدا "إنتاج الأغذية" 0.41 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.28 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" 2.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 1.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 37 في المائة بنحو 987 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 28 في المائة بقيمة 730 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 5 في المائة بقيمة 126 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكيميائية" 7.8 في المائة ليغلق عند 26.40 ريال، تليه "مجموعة السريع" 5.3 في المائة ليغلق عند 37.05 ريال، وحل ثالثا "العقارية" 3.4 في المائة ليغلق عند 11.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلية" 2.6 في المائة ليغلق عند 10.44 ريال، يليه "أسيج" 1.9 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال، وحل ثالثا "المراعي" 1.6 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال.

وكان الاعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 468 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 311 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 257 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية