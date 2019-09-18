الجدعان في "يوروموني": 76 مليار ريال تدفقات أجنبية وسعت قاعدة المستثمرين في السوق السعودية

أعلن محمد الجدعان وزير المالية، أن إدراج السوق السعودية في المؤشرات الدولية الرئيسة (FTSE Russell، S&P Dow Jones، وMSCI EM)، أسهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها.

وأضاف الجدعان، أنه تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة في المملكة، منوها بما حققته المملكة من تقدم كبير في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الجاري، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ26.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2019" والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، ويستمر على مدى يومين في الرياض، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الجدعان أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاثة أعوام من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة، التي تشهدها المملكة تحقيقا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف "الرؤية" التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل، ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات، وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، موضحا أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي، وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها المملكة وفقا لـ"رؤية 2030".

وبين أن ميزانية 2019 وما قبلها في عام 2018 شملتا عديدا من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشاريع الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد، حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018 نحو 16.1 في المائة، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 6.3 في المائة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018 بنحو 15.2 في المائة، فيما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بـ14.4 في المائة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي، أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصا ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، إضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.

وأكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، التي بلغت في الربع الأول من عام 2019 نحو 1.7 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في الربع الأول من عام 2018، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1 في المائة، مدفوعا بنمو القطاع الخاص 2.3 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بـ23.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من عام 2019 نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2019 2.4 تريليون ريال مسجلا بذلك 3 في المائة ارتفاعا، بما يعادل 69.1 مليار ريال مقابل ارتفاع 0.04 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين المحلية والدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام، حيث سجل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال، بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الجاري تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاما لأول مرة.

ولفت إلى حصول مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية على عدة جوائز منها جائزة "أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة"، وجائزة "أفضل مصدر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط لعام 2019"، وتعكس هذه الجوائز التقدير الدولي للشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، فيما تشير إلى تنامي الثقة الكبيرة، التي يحظى بها الاقتصاد السعودي الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية.

وأكد وزير المالية ازدياد الثقة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة، بإجراء مزيد من الإصلاحات في السوق المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة؛ وهو ما توج أخيرا بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي "فاتف"، حيث أصبحت عضوا كاملا ضمن 37 دولة في العالم، وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية.

وبين الجدعان أن تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية، التي تسير بسرعة مذهلة؛ ففي مجال الربط الرقمي تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بداية من تطوير التقنية المالية، والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية، ومنها إجراءات تمويل الرهن العقاري، والبيئة التجريبية للتقنية المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، وفي هذا الإطار حصلت سبع شركات متخصصة في التقنية المالية على الإذن بالعمل في قطاع المدفوعات الرقمية.