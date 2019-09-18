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ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

«الاقتصادية» من الرياض

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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