"الرجل العنكبوت" بديل للصواعق بأيدي الشرطة الأمريكية

تعمل إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة على تجربة جهاز يطلق رباطا يشبه "الرجل العنكبوت" على المشتبه بهم لشل حركتهم، وذلك بعد وفاة 49 شخصا العام الماضي، نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم، بحسب "رويترز".

ويطلق الجهاز، المسمى "بولاراب"، رباطا طوله 2.4 متر مثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه به، ومن ثم منعه من الهرب.

ويعمل الجهاز على مسافة تراوح بين ثلاثة أمتار و7.6 متر. وقال توم سميث رئيس شركة راب إندستريز مصنعة الجهاز "سواء أكانت الوسيلة مسدسا صاعقا أو رذاذ الفلفل أو الهراوة، فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب".

وأضاف "يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خيارا آخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عال من القوة لإنهاء أي محادثة بشكل آمن جدا".

وأوضح سميث أن جهاز "بولاراب" أكبر بقليل من الهاتف المحمول، ومصمم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى نحو 200 متر في الثانية "ولذلك لن ترونه".