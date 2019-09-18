الـ"إف بي آي" يبحث عن "المومياء اللص" سارق البنوك

طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) مساعدة الناس على تحديد هوية سارق البنك الذي كان يرتدي زي المومياء في عملية سطو وقعت يوم الجمعة الماضي.

وتواصل السلطات الأمنية في تكساس أثناء ذلك البحث عن المومياء سارق البنوك، الذي أطلق عليه لقب "مومياء مارودر"، بعد أن نفذ عملية سطو على بنك فيرست كونفينيانس بنك في مقاطعة هاريس في ولاية تكساس يوم الجمعة، الذي صادف الـ13 من أيلول (سبتمبر).

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن المشتبه فيه بأنه ذكر أسود في أوائل العشرينيات من عمره، يقدر طوله بنحو 1.8 متر.

وقال مكتب التحقيقات إن المشتبه به لف الشاش الأبيض حول وجهه وذراعيه، كما ارتدى شعرا مستعارا "باروكة" وقبعة بيسبول.

ولم يتم إصدار أي معلومات أخرى حول السرقة، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ونشر مكتب التحقيقات، صورا للمومياء اللص، على أمل أن يتمكن الجمهور من التعرف عليه، بينما عرضت منظمة كرايم ستوبرز هيوستن، وهي عبارة عن برنامج يسمح للجمهور بتقديم معلومات من مجهول بشأن الأنشطة الإجرامية، تديره الشرطة أو منظمات أو جماعات لا تستهدف الربح، مكافأة تصل إلى خمسة آلاف دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على "المومياء".