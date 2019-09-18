الكويت تتجه لتقليص طاقة التكرير المستهدفة 20% في استراتيجية 2040

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد خالد البدر إن الكويت تتجه حاليا إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 بالمئة في استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا من مليوني برميل يوميا. وتملك الكويت حاليا مصفاتين لتكرير النفط، هما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله المملوكتين للحكومة من خلال شركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتبلغ قدرتهما التكريرية 700 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن ترتفع إلى 800 ألف برميل يوميا عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.