"الكيميائية السعودية" تعلن تغيير اسمها إلى " الكيميائية السعودية القابضة"

أعلنت "الشركة الكيميائية السعودية"عن تغيير اسم الشركة إلى الشركة "الكيميائية السعودية القابضة". وأوضحت في بيانها أن الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي عُقدت أمس ، وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير اسم الشركة.