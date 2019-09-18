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أخبار الشركات- محلية

"الكيميائية السعودية" تعلن تغيير اسمها إلى " الكيميائية السعودية القابضة"

الاقتصادية من الرياض

أعلنت "الشركة الكيميائية السعودية"عن تغيير اسم  الشركة إلى الشركة "الكيميائية السعودية القابضة". وأوضحت في بيانها أن الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي عُقدت أمس ، وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير اسم الشركة.

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