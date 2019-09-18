أعلنت "الشركة الكيميائية السعودية"عن تغيير اسم الشركة إلى الشركة "الكيميائية السعودية القابضة". وأوضحت في بيانها أن الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي عُقدت أمس ، وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير اسم الشركة.
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- "الكيميائية السعودية" تعلن تغيير اسمها إلى " الكيميائية السعودية القابضة"
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