منظمة: انخفاض كبير في طلبات اللجوء وزيادة أعداد المهاجرين الباحثين عن عمل

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) توقعاتها للهجرة الدولية لهذا العام اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد طلبات اللجوء، التي تم تقديمها في 36 دولة عضو بالمنظمة، انخفضت بواقع 35 بالمئة في عام 2018 .

وأضافت المنظمة أن طلبات اللجوء تراجعت إلى 07. 1 مليون في عام 2018، بعد تسجيل رقم قياسي مرتفع هو 1.65 مليون على أساس سنوي في عامي 2015 و2016 .

وفي ألمانيا، تراجع عدد طلبات اللجوء بواقع 3. 18 بالمئة ليصل إلى 162 ألفا ، طبقا للمنظمة في برلين.

وقال خبير الهجرة بالمنظمة، توماس ليبيج إنه في حين أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا انخفض، هناك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يصلون للحصول على فرص عمل.

وبحلول نهاية 2018، تمكن حوالي 70 بالمئة من المهاجرين من إيجاد عمل في ألمانيا، على الرغم من أنهم غالبا ما يكون لديهم مؤهلات تتجاوز متطلبات الوظائف ويتقاضون رواتب ضئيلة مقابل عملهم.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنخيل جوريا إن بولندا أصبحت على رأس الأماكن بالنسبة لهجرة العمالة المؤقتة، بزيادة 32 بالمئة في عام 2017 منذ العام الماضي.