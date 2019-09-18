الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بـ 50 نقطة.. والسيولة 2.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال الجلسة اليوم الإربعاء على إرتفاع بدعم من قطاع المصارف، حيث أغلق القطاع المصرفي عند أعلى مستوى في 5 أيام.

وارتفع السوق بنحو 50 نقطة أو ما يعادل 0.65 في المائة عند مستوى 7821 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي والسعودي الفرنسي وكذلك الكهرباء السعودية الاكثر تاثير على حركة المؤشر العام.

وتراجعت قيم التداول خلال جلسة اليوم بشكل طفيف إلى نحو 2.65 مليار ريال مقارنة بالجلسة الماضية والتي بلغت 2.95 مليار، حيث تمت التداولات عبر تداول 104.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 103 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الكيميائية المكاسب و بنحو 7.8 في المائة، حيث إرتفع السهم بعد إعلان الشركة عند زيادة رأس مالها بنحو 33.3 في المائة.

تلاها أسهم شركة مجموعة السريع بارتفاع 5.2 في المائة ، وأتى ثالثا أسهم شركة العقارية بمكاسب بلغت 3.3 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 118 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 54 شركة.

وتصدرت أسهم شركة الأهلية للتأمين التراجعات و بنحو 2.6 في المائة، تلاها أسهم أسيج للتأمين بتراجع 1.9 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة المراعي والذي تراجع بنحو 1.5 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 455.5 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 279.6 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 257 مليون ريال.