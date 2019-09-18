"تصنيع" تبدا الانتاج التجريبي لمشروع التيتانيوم الاسفنجي

اعلنت شركة التصنيع عن بداية الانتاج التجريبي لمشروع التيتانيوم الاسفنجي في ينبع 2019/09/18 م حيث يقوم المشروع بانتاج مادة التيتانيوم الاسفنجي بطاقة انتاجية تبلغ (15,600 طن) سنويا بمدينة ينبع الصناعية ، وهو احد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت.

وأضافة الشركة وللعلم فإن هذا المشروع مملوك لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة، والمملوكة بنسبة (65%) لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة (50%) وشركة كريستل بنسبة ( 50%) و(35%) المتبقية منها مملوكة لشركة توهو تيتانيوم اليابانية.