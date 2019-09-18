الأسهم السعودية تعود للتراجع مع تداول «سابك» دون أحقية توزيع الأرباح

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 7770 نقطة فاقدة 56 نقطة بنحو 0.72 في المائة، بينما هبط مؤشر "إم تي 30" نحو 1 في المائة 11 نقطة ليغلق عند 1114 نقطة. وجاء التراجع بضغط من المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك" الذي يتداول دون أحقية أرباح. ورغم التراجع تبقى السوق متماسكة، حيث مستوى الإغلاق والافتتاح للجلسات الثلاث الأخيرة في مدى واحد ما يعطي إشارة فنية جيدة خاصة أن التماسك يحدث عن مسار صاعد مهم. وتترقب السوق المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة لبناء توقعات الأداء المالي للشركات البتروكيماوية.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 7827 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7834 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7713 فاقدا 1.45 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7770 نقطة، فاقدا 56 نقطة بنسبة 0.72 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 320 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 109 آلاف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" 0.22 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.12 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.10 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 2.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.9 في المائة.
وكانت "المصارف" الأعلى تداولا 35 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 32 في المائة بقيمة 955 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 5 في المائة بقيمة 142 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9.35 ريال، يليه "أليانز" 2.6 في المائة ليغلق عند 29.65 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" 2.4 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المجموعة السعودية" 3.8 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال، يليه "الرياض" 3.7 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال، وحل ثالثا "سابك" 3.2 في المائة ليغلق عند 89.80 ريال.
وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 449 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 381 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 243 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
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