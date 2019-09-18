«نمو» تواصل تراجعها بتداولات قيمتها 690 ألف ريال

واصلت السوق الموازية "نمو" تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3623 نقطة بنحو 0.95 في المائة فاقدة 34 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 6 في المائة إلى 690 ألف ريال، بمعدل تسعة آلاف صفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة إلى 40 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت ثماني صفقات لتصل إلى 76 صفقة. وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 4.2 في المائة ليغلق عند 32.10 ريال، و"بحر العرب" 2 في المائة ليغلق عند 9.80 ريال. مقابل ارتفاع أبومعطي" 2.6 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، واستقرار بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 231 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 149 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 140 ألف ريال.