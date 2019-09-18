شركة البحر الأحمر لـ"الاقتصادية": 500 عقد مع شركات سعودية وعالمية لتنفيذ أولى مراحل المشروع

كشفت لـ"الاقتصادية" شركة البحر الأحمر للتطوير، عن إبرام عقود مع شركات سعودية وعالمية رائدة، وتوقيع أكثر من 500 عقد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح جون باجانو؛ الرئيس التنفيذي للشركة، أن الوجهة تزخر بفرص استثمارية سيتم طرحها للشركات العالمية والسعودية وتمتلك القدرة التنافسية والمعايير العالية التي تتطلبها، مضيفة "فعلنا خطوات عملية تسهل للشركات الراغبة في مشاركتنا الطموح للوصول إلينا إلكترونيا من خلال موقع الشركة والتسجيل للفوز بمناقصات المرحلة الأولى التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2022".

وأشار باجانو، إلى أنه مع اتساع قاعدة البيانات يوميا، لا يمكن اعتبار التأهل ضمانا لأية أعمال مستقبلية، إلا أنه يعد خطوة مهمة لمن يرغب في المشاركة والتطوير. ولفت إلى أن "قطاع السياحة يتصف بتأثيره الكبير والمضاعف في جميع جوانب الاقتصاد الوطني وقطاعاته، وبالنظر إلى مشروع البحر الأحمر كنموذج، فإنه يقود نحو غد سياحي واعد".

وأوضح أنه يجري العمل على تطوير مطار مخصص للزوار، إضافة إلى شق طرق، وتطوير مدارس ومنشآت رعاية صحية في موقع المشروع، وهذا يتطلب تضافر الجهود لتوفير عمليات لوجيستية وفنية تشتمل على تأمين البنية التحتية، وصقل المهارات وتطوير الخبرات، وتشييد وإدارة المرافق الترفيهية الخاصة بالوجهات السياحية مع الحفاظ الكامل على البيئة وتنميتها مبدأ أساسيا للعمل في المشروع. وأكد باجانو الالتزام بأن تكون العمليات خلال مرحلة التطوير وما بعدها، خالية من انبعاثات الكربون، مع الاعتماد التام على الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسية منع ردم النفايات في الموقع، وعدم التصريف في مياه البحر، وحظر استخدام المواد البلاستيكية.

وأشار إلى العمل حاليا على تسريع بناء الموارد البشرية اللازمة بالتعاون مع القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية الرائدة في السعودية وخارجها، بهدف تأهيل الجيل المقبل من ذوي المهارات العالية وإلحاقهم بالبرامج المتكاملة التي من المنتظر أن تعزز من كفاءات الشباب السعودي، الذي سيساعد في بناء وإدارة مرافق الوجهة السياحية الأكثر طموحا في العالم.