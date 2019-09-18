البنك الدولي: المحركات القديمة للنمو الصيني تتلاشى

أكد البنك الدولي في تقرير نشر أمس، أنه ينبغي على الصين تعزيز محركات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية، على خلفية تباطؤ اقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه بعد ثلاثة عقود من النمو القوي الذي يعود بشكل أساسي لتصدير السلع المصنعة المنخفضة التكلفة، شهد العملاق الآسيوي تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010.

وقد بلغ النمو نسبة 6.2 في المائة في الفصل الثاني من عام 2019 لمدة عام، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ 27 عاما على الأقل. وحصل ذلك رغم تدابير الدعم التي أطلقتها بكين وجهود إعادة تركيز الاقتصاد على الاستهلاك الداخلي والخدمات.

ويؤكد التقرير الذي جاء نتيجة تنسيق بين البنك الدولي ومركز دراسات تابع للحكومة الصينية، أن "الصين لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي".

ويشير التقرير إلى أن "المحركات القديمة للنمو تتلاشى"، مشددا خصوصا على أهمية تعزيز الابتكار وتشجيع التكنولوجيات الجديدة – ولا سيما لتطوير الاقتصاد الرقمي وهو في خضم نموه.

ولفتت فكتوريا كواكوا نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادئ إلى أن "إلغاء الاختلالات التي لا تزال موجودة في الاقتصاد وتخفيف العقبات أمام المنافسة في السوق هما أمران أساسيان".

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين التي تخوض منذ 2018 حربا تجارية مع واشنطن، بإصلاحات هيكلية لضمان شروط المنافسة العادلة للشركات الأجنبية.

وسبق أن تجسدت هذه المواجهة التجارية التي تضرب بشدة الاقتصاد الصيني، عبر فرض متبادل لرسوم جمركية إضافية على مليارات الدولارات من المبادلات السنوية.

ويطالب تقرير البنك الدولي أيضا بتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الصينية وبإصلاح الشركات الحكومية التي غالبا ما تكون غير مربحة. إلى ذلك، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستبدأ في واشنطن على مستوى النواب غدا للتمهيد لمحادثات رفيعة المستوى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل تهدف لإيجاد حل للحرب التجارية المريرة الدائرة منذ 14 شهرا.

ولم يعط متحدث باسم المكتب أي تفاصيل أخرى عن المحادثات، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن لياو مين نائب وزير المالية سيقود الوفد الصيني في المحادثات.

ومن المتوقع أن يجتمع روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي مع ليو خه كبير المفاوضين التجاريين الصينيين وهو نائب رئيس الوزراء مطلع تشرين الأول (أكتوبر).

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار كان مقررا البدء في تطبيقها أول تشرين الأول (أكتوبر) بعدما أجلت الصين فرض رسوم على عدد من السلع الأمريكية.

وبحسب "الفرنسية"، يعد ليو نائب رئيس الوزراء الصيني ممثلا للرئيس الصيني في المباحثات التجارية مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي وروبرت لايتهايزر المفوض التجاري الأمريكي.

والأسبوع الماضي، نشرت الصين قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي.