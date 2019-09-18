المملكة أول دولة تستخدم «البلوك تشين» في التجارة العالمية

قال محمد شهاب، المدير الإقليمي لشركة ميرسك Maersk، إن السعودية أول دولة تستخدم "البلوك تشين" في نطاق التجارة العالمية خارج عمل البنوك.

وبين شهاب على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته "الجمارك السعودية" أمس، حول دور تقنية "البلوك تشين" في تطوير قطاع الشحن بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة Maersk العالمية، أن "رؤية 2030" أتت مشابهة لشركة Maersk لبناء منصة لوجيستية متكاملة في قطاع النقل وتقديم الخدمات المساندة.

وأكد شهاب، أنه كان من الصعوبة إقناع الحكومات لاستخدام تقنيات "البلوك تشين" في نظام الجمارك، ولكن السعودية كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط، التي شاركت معنا في نظام "البلوك تشين"، وهذا بالتأكيد سيخدم أهداف المملكة نحو تحقيق "رؤية 2030"، لتكون السعودية منصة لوجيستية عالمية.

من جانبه قال لـ"الاقتصادية" محمد العتيبي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة تسعى إلى بناء منصة لوجيستية عالمية، تكون الأولى في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، من خلال تقديم خدمات متميزة وبجودة وموثوقية عالية.

واستعرض العتيبي، تجربة "الجمارك السعودية" في الاستفادة من تقنية "البلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك، وأهم تحديات هذه التقنية ومدى الفائدة المتحققة من تطبيقها.

وسلط العتيبي الضوء على إطلاق أول شحنة باعتماد تقنية "البلوك تشين" من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وصولا إلى ميناء روتردام في 12 مايو الماضي، مبينا أن اعتماد "الجمارك السعودية" على هذه التقنية يعد الأول على مستوى المنطقة، وهي خطوة تعكس استراتيجية "الجمارك" في تعزيز حلول الأتمتة والأنظمة الذكية، لتيسير التجارة عبر الحدود، وبشكل خاص عبر المنافذ البحرية التي تمثل نحو 80 في المائة من حركة التجارة في المملكة.

وأضاف، "تساعد تقنية "البلوك تشين" على تحقيق الاستفادة المثلى من موقع المملكة الحيوي الرابط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتعزيز دورها كمنصة عبور محورية لحركة الشحن وتسهيل تدفق البضائع والسلع عبر الحدود البحرية، حيث يعبر قبالة سواحلها نحو 13 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية".

وأوضح خلال المؤتمر، أن تقنية "البلوك تشين" تدعم تطور أعمال كبار المستوردين والتجار عبر تخفيض الوقت والتكلفة، وتعزز إسهامهم في تحقيق أمن سلاسل الإمداد. وعلى المستوى العالمي، أكد أن هذه التقنية تمثل مرجعا رقميا يوثق كامل مراحل إجراءات الشحن، ويتيح للأطراف ذوي العلاقة إمكانية الاطلاع عليها في الوقت نفسه، دون تدخل أي طرف خارجي، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، لتأمين سلامة حركة التبادل التجاري وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية.

بدوره أوضح الدكتور هشام بن عباس، مستشار التقنيات الحديثة و"البلوك تشين" في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن توجهات الوزارة تهدف إلى تطوير التقنيات الحديثة، وإرساء بنية رقمية قوية تدعم خريطة الطريق الطموحة للتحول الرقمي، لتعزيز مكانة المملكة، وجعلها من أهم المراكز الرائدة عالميا. وضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تركز الوزارة على تمكين ونشر تقنية "البلوك تشين" كأحد أبرز التقنيات الحديثة، من خلال خطة تنفيذية لبناء بيئة متكاملة ecosystem، التي تشمل تطوير نماذج الأعمال، وتحفيز الطلب، وتأهيل الكوادر الوطنية، واحتضان رواد الأعمال، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال، إلى جانب إعداد تشريعات وتنظيمات ومعايير قياسية داعمة لهذه التقنية.

من جهته قال محمد شهاب، المدير الإقليمي لشركة Maersk"، إنه في عام 2018، جددت الشركة رؤيتها نحو التحول إلى شركة لوجيستية عالمية للخدمات اللوجيستية للحاويات، وكانت الخطوة الأهم للشركة في تحقيق الرؤية هي تطوير عملية الشحن مع عملائها. وإرضاء لتطلعاتهم قامت الشركة بإيجاد منتجات وخدمات متنوعة، لتيسير شحناتهم منها تمويل التجار Trade Finance، إدارة الحاويات عن بعد RCM، وMaersk Spot التي تتيح للعميل حجز الشحنة مباشرة عبر موقع ميرسك الإلكتروني. وبالتالي أصبحت الاستثمارات، التي تسعى إليها الشركة في تطوير الحلول الرقمية استثمارات رئيسة للتحول المرجو.