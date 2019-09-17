اليابان: ندين الاعتداء التخريبي.. إمدادات النفط المستقرة لا غنى عنها من أجل استقرارالاقتصاد العالمي

أدانت اليابان بشدة الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير خارجية اليابان موتيج توشيميتسو في تصريح له بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للغاية لسلام واستقرار المجتمع الدولي بأسره, لافتاً النظر إلى أن إمدادات النفط المستقرة من منطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها من أجل استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي بما في ذلك اليابان.

وأكد أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة بالتواصل المستمر مع المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط .