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أخبار الشركات- محلية

"مبكو" ترفع قيمة اتفاقية التمويل مع الراجحي إلى 150 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) ، اليوم عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي تبلغ 150 مليون ريال بعد زيادة 100 مليون لقيمة الاتفاقية السابقة، وذلك بغرض تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

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