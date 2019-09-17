وزير الصناعة : إنتاج المملكة من الحديد بلغ 14 مليون طن

كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تنتج ما يقارب 14 مليون طن من الحديد مشيرا إلى ضرورة تحسين النوعيات والدخول في تطوير الصناعات الحديدية كميزة إضافية لمواجهة احتياجات الصناعات المختلفة محليا.

وقال الخريف في "المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب" في الرياض إنه خلال الـ 6 أشهر الماضية انطلقت هيئتان مهمتان وهما هيئة المحتوى المحلي التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي في كل المشاريع والصناعات، والهيئة الثانية تتمثل في هيئة التجارة الخارجية التي تساعد المنتجين والمصدرين وتؤسس إلى الاستفادة من حماية السوق المحلية بما يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، لإيجاد سوق عادل ما بين الإنتاج المحلي والمستورد.

ودعى الوزير الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب إلى النظر في الفرص الموجودة في الاستراتيجية الصناعية وكذلك في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ادلب".

وأكد أن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي (3) أضعاف، وفي الصادرات تتعدى (7) أضعاف، وفي العمالة (4) أضعاف، مشيراً إلى أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مفيدًا أن دور الوزارة يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وعمل الأولويات كون الأهداف بشكل عام لا تكفي.