الفضلي : استراتيجية "الحبوب" ستغطي متطلبات الأمن الغذائي

أوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب التي أقرها مجلس الوزراء اليوم ستغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها وفي مقدمتها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب. ورفع الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة إقرار الاستراتيجية.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن الاستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولا إلى وضع استراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات. مبينا أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع.