"المالية" : إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى 3 شرائح الأولى تبلغ 1.400 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028. والشريحة الثانية تبلغ 1.185 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031. والشريحة الثالثة تبلغ 6.249 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تستحق في 2049.