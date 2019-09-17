- 25 مليار ريال زيادة في الإيرادات السعودية بدعم إصلاح أسعار البنزين خلال 2018
- إصدار 81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة المسكن الأول بنهاية أغسطس
- «المصارف المركزية العربية»: تطوير التشريعات ضرورة لمواجهة مخاطر العملات الرقمية
- اتحاد الشركات الأوروبية: «بريكست دون اتفاق» كارثة يجب استبعادها نهائيا
- عقوبات جمركية أمريكية مرتقبة على الاتحاد الأوروبي .. والخسائر 12 مليار دولار سنويا
- الصين تعترف: نمو الاقتصاد بأكثر من 6 % سنويا صعب
- إضراب 50 ألف عامل يشل مصانع ومقار توزيع "جنرال موتورز" الأمريكية
- بـ70 مليار يورو .. البنوك الأمريكية تتقدم على نظيراتها الأوروبية في الأرباح
- «الإسكان»: 613 مستفيدا من برنامج «دعم المتعثرين»
- تباين أداء البورصات الخليجية .. والتقييمات المتدنية تدعم «أبو ظبي»
أنت هنا
- الرئيسية
- رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- تراجع ودائع الأفراد والشركات «الادخارية» في السعودية إلى أدنى مستوى في 9 أشهر
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- مجلس الشورى: هجمات بقيق لا تستهدف الاقتصاد السعودي وإنما إمدادات الطاقة العالمية
- المراجعة الدورية وربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير
- مساحة العقار من الدرجة الأولى الذي يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار على مستوى دول العالم
- الفقر في دول الاتحاد الأوربي
- انفوجرافيك| 38 شركة مدرجة في آخر 10 أعوام أسعار أسهمها أقل من سعر الطرح
- أبرز النتائج المتوقعة بعد تنفيذ مبادرة المدن الذكية للعاصمة الرياض
- رؤية ولي العهد لآفاق الاقتصاد السعودي
- عجز الميزانية الأمريكية يقترب من تريليون دولار
- فضيحة السرطان تطيح بأسهم شركة "باير" العملاقة
أضف تعليق