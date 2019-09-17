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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ «مؤسسة النقد» 30 مليار ريال منذ بداية العام

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