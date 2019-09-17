أنت هنا

رسومات بيانية وإنفوجرافيك

إرهاب طهران يقفز بأسعار النفط 20 %.. أعلى زيادة يومية منذ 28 عاما

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من رسومات بيانية وإنفوجرافيك