أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية تطبيق الاشتراطات التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة

شدد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية والأهلية في المنطقة بتطبيق الاشتراطات التي تضمن الوصول الشامل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم، التي تشمل الممرات الخاصة ومواقف السيارات.

وأكد خلال استقباله بندر المطيري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار في المدينة المنورة، وعددا من أعضاء الجمعية على ضرورة تسهيل تقديم جميع الخدمات لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأضاف،"أن الإعاقة الحركية لا تعد عائقا للأشخاص في تحقيق أهدافهم والقيام بعديد من المهام الوظيفية، وأبدى حرصه على استثمار المهارات التي يملكها الأشخاص ذوو الإعاقة وتحقيق التفاعل والاندماج في بيئة العمل. واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن أهداف الجمعية وأبرز البرامج والشراكات التي عقدتها ضمن خططها لتقديم الخدمات للمستفيدين. من جانبه قدم نائب رئيس الجمعية، عضوية الجمعية الفخرية إلى أمير المنطقة، معربا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهه بتذليل جميع الصعوبات التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.