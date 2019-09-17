المملكة تستقبل 2410 طلبات براءة اختراع في 8 أشهر .. بزيادة 8 % عن العام الماضي

بلغت طلبات براءات الاختراع التي استقبلتها المملكة منذ بداية 2019، نحو 2410 طلبات، مقارنة بـ2221 طلبا في الفترة نفسها في العام الماضي، لتحقق ارتفاعا بأكثر من 8.5 في المائة، فيما بلغت البراءات الممنوحة في ثمانية أشهر 357 براءة اختراع.

وقالت لـ"الاقتصادية" مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن الطلبات المودعة توزعت بين المملكة ودول أخرى، شملت 763 طلبا في السعودية، تليها أمريكا بـ749 طلبا، هولندا 102 "طلب"، ألمانيا 97 طلبا، سويسرا 78 طلبا، وفرنسا 70 طلبا، فيما جاءت الصين بـ66 طلبا، اليابان 63 طلبا، المملكة المتحدة 56 طلبا، تليها كوريا 53 طلبا، ودول أخرى 313 طلبا. وأوضحت أن العام الحالي شهد ارتفاعا في استقبال براءات الاختراع، حيث تم تصنيف المجالات الرئيسة وتسجيلها خلال ثمانية أشهر، في تخصصات مختلفة منها "الكيمياء 144 براءة اختراع، الهندسة الميكانيكية 71 براءة اختراع، الأدوات 57 براءة اختراع، الهندسة الكهربائية 44 براءة اختراع، ومجالات أخرى 41 براءة اختراع".

وأشارت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى التصنيف الفرعي في براءات الاختراع في ثمانية أشهر، شملت "الهندسة المدنية 33 براءة اختراع، الكيمياء العضوية الدقيقة 27 براءة اختراع، القياس 23 براءة اختراع، الصيدلانيات 23 براءة اختراع، وكيمياء الجزئيات الدقيقة والبوليمرات 20 براءة اختراع.

وأضافت جاء نصيب كيمياء المواد الأساسية بـ20 براءة اختراع، تليها التقنية الطبية 18 براءة اختراع، والهندسة الكيميائية 16 براءة اختراع، فيما سجلت المواد والمعادن 15 براءة اختراع، المعالجة 15 براءة اختراع، وتقنية الحاسب الآلي وأجهزة خاصة أخرى 13 براءة اختراع.

وأكدت أن مجالات التحكم سجلت 12 براءة اختراع، والمحركات والمضخات والتوربينات 12 براءة اختراع، والعمليات الحرارية وأجهزتها 11 براءة اختراع، أيضا الآلات والأجهزة الكهربائية والطاقة عشرة براءات اختراع، والاتصالات تسع براءات اختراع، وتقنية البيئة تسع براءات اختراع، والتقنية الحيوية ثماني براءات اختراع. وأفادت المدينة أن عددا من السلع الاستهلاكية الأخرى سجل سبع براءات اختراع، فيما سجلت العناصر الميكانيكية ست براءات اختراع، والنقل خمس براءات اختراع، وتقنية السمعيات والبصريات وتقنية طلاء الأسطح كل منهما سجل أربع براءات اختراع.