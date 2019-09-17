«عرب نيوز» تطلق نسخة إلكترونية يابانية .. الشهر المقبل

تطلق "عرب نيوز"، الجريدة اليومية الناطقة بالإنجليزية، إحدى مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث، نسخة إلكترونية يابانية، جزءا من خطتها للتوسع الرقمي عالميا.

وسيشكل الموقع الياباني للصحيفة النسخة الدولية الثانية لصحيفة "عرب نيوز"، بعد الإطلاق الناجح للنسخة الباكستانية قبل نحو عامين.

وسيتم تدشين النسخة اليابانية للصـــــحيفة (arabnews.jp) تزامنا مع الاحتفالات بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو الشهر المقبل، وستقدم الصحيفة موقعا للأخبار على مدار 24 ساعة، ويتضمن مقابلات وتحقيقات خاصة يتم إعدادها في طوكيو، إضافة إلى مقالات مترجمة من طبعة "عرب نيوز" الرئيسة.

وقال فيصل عباس، رئيس تحرير "عرب نيوز"، عن المشروع في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد G1 في طوكيو، الإثنين 16 أيلول (سبتمبر) منتدى جي-1 الدولي، "كجزء من خطتنا الاستراتيجي للتوسع الرقمي عالميا؛ يسرنا أن نعلن إطلاق "عرب نيوز اليابان" Arab News Japan.

وستكون الخدمة الجديدة متوافرة باللغتين الإنجليزية واليابانية مع مزيج من المحتوى يجمع بين التقارير الأصلية من الشرق الأوسط واليابان إضافة إلى موجز مترجم لبعض أهم أخبارنا ووجهات نظرنا".

وأضاف، "يشرفنا أيضا أن يتزامن إطلاقنا للخدمة مع تغطيتنا لحفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو، ونأمل أن تساعد خدمتنا الجديدة (arabnews.jp) على تحقيق فهم متبادل أفضل لكل من ثقافتينا الغنيتين وأن تصبح قناة اتصال موثوقا بها، حيث يمكن لأصدقائنا في اليابان الاعتماد علينا للحصول على معلومات ذات مصداقية وتحليلات ذات عمق".

وتعد اليابان واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، كما يأتي جزء كبير من واردات اليابان من الطاقة من السعودية، فيما تستورد المملكة السلع المصنعة والمعدات الإلكترونية من اليابان، وهي وجهة مهمة للاستثمار المالي الياباني.

ويعمل المسؤولون السعوديون مع نظرائهم اليابانيين على التسليم الرسمي لقمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد في المملكة العام المقبل، في أعقاب النجاح الكبير للقمة التي عقدت في أوساكا، اليابان، في حزيران (يونيو).

في تلك القمة، أخبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء الياباني شينسو آبي أن اليابان بلد عزيز على قلوب جميع السعوديين. وأضاف ولي العهد، "سنعمل معا للتحضير لقمة مجموعة العشرين 2020 في السعودية".

وأشاد رئيس الوزراء الياباني بالتقدم الذي حققته المملكة وفقا لاستراتيجية "رؤية 2030"، وأشار إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لبذل مزيد من الجهود والتعاون مع المملكة.