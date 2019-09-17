فيلم كوميدي يتهكم على النازية يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو

فاز فيلم كوميدي يتناول قصة صبي صديقه الخيالي أدولف هتلر، بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لهذا العام.

وأعلن المهرجان أمس الأول، أن فيلم "جوجو رابيت"، من إخراج النيوزيلندي تايكا وايتيتي، فاز بجائزة اختيار الشعب، التي تقدم مع جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار كندي (11.3 ألف دولار أمريكي).

ويجري اختيار الفائز من قبل الجمهور، وليس من قبل هيئة محلفين. ويقوم المخرج وايتيتي أيضا بدور البطولة في الفيلم مجسدا شخصية ديكتاتور النازية المضحك، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور والدة الصبي الألماني، فيما يؤدي دور الصبي جوجو، الوجه الجديد رومان جريفين ديفيس.