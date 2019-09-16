تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.
رئيس وزراء باكستان لولي العهد.. نساند المملكة بكامل إمكاناتنا في مواجهة الأعمال التخريبية
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
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