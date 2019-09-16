السعودية: قادرون على الدفاع عن أراضينا وشعبنا.. وسنتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الأمن والاستقرار

أكدت السعودية أنها ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات حول الهجوم على منشآت أرامكو، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، مشددة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

وفي بيان لوزارة الخارجية أوضح أن الاعتداء التخريبي غير مسبوق الذي تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة نتج عنه توقف حوالي 50 % من إنتاج شركة أرامكو السعودية.

وأشار البيان أن التحقيقات الأولية تظهر استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وأدات المملكة هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وتعرب المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.