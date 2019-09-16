شركة يحدد الموظفون فيها رواتبهم بأنفسهم

تعمل سيسيليا ماندوكا البالغة من العمر 25 عاما في شركة تعتمد على مبدأ "التقييم الذاتي" في تحديد رواتب الموظفين. ويعني ذلك أن الموظف هو الذي يحدد بنفسه الراتب الذي يتقاضاه بناء على كفاءته وأدائه، بحسب الـ"بي بي سي".

وقررت ماندوكا في الفترة الأخيرة رفع راتبها بقيمة سبعة آلاف جنيه استرليني، ليصبح 37 ألف جنيه استرليني في العام.

وفي حديث لأحد برامج القناة الخامسة في إذاعة "بي بي سي"، قالت سيسيليا، "ترددت كثيرا قبل أن أطلب زيادة في الراتب. فناقشت الأمر مع عدد من الزملاء، علما أن وظيفتي تغيرت، وعملي توسع أكثر مما كان عليه".

وأضافت، "كنت أعلم أنني أستحق هذه الزيادة، ومع ذلك ترددت، خوفا من أن أوصف بالجشع، لأن السائد هو أن يقنع الإنسان بما عنده. لكن عندما تحدثت إلى زملائي وطلبت منهم النصيحة، إذا كنت أستحق هذه الزيادة كانت إجابتهم، نعم، تستحقينها بكل تأكيد".

تعمل سيسيليا في شركة جرانت تري، التي تسمح لموظفيها بتحديد الرواتب التي يتسحقونها، وبإمكانهم مراجعة هذه الرواتب وطلب الزيادات التي يرغبون فيها متى شاءوا.

ويعد مبدأ "التقييم الذاتي" في تحديد الرواتب أسلوبا حديثا تلجأ إليه الشركات التي تتنافس في استقطاب الكفاءات العالية والمهارات النادرة بعرض تحفيزات جذابة على الموظفين.

لكن تطبيق هذا المبدأ يختلف من شركة إلى أخرى، ففي شركة جراند تري يجمع الموظفون المعلومات عن الرواتب التي تدفعها الشركات الأخرى إلى الوظيفة نفسها، بمعنى كم ستدفع الشركة لتعويضهم. ثم ينظرون إلى إمكانات الشركة المالية وما الذي يمكنها أن تدفعه لهم، وما يملكونه من الكفاءات والمهارات.

وبناء على هذه المعطيات تقول سيسيليا يتقدم الموظف بطلب زيارة الراتب ينظر فيه زملاؤه. لكن الموظفين لا يقررون قبول الزيادة أو رفضها، وإنما يطرحون الأسئلة ويقدمون توصيات فقط، ثم يعود الأمر إلى الموظف، وإذا اقتنع بها فإنه سيحصل عليها.