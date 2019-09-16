هدم فندق عالمي بسبب حضارة الإنكا

أمر القضاء البيروفي بهدم فندق تابع لسلسلة "شيراتون" العالمية في كوزكو أدى تشييده إلى تداعي جدران لحضارة الإنكا عائدة إلى نحو خمسة عقود في حي مدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"، بحسب "سكاي نيوز".

ويضع هذا القرار حدا للسجال القضائي، الذي كان قائما منذ ثلاثة أعوام بين سلطات مدينة كوزكو، العاصمة السابقة لحضارة الإنكا الواقعة في شمال شرق البيرو، وشركة آر آند جي ساك البيروفية للبناء التي كلفت بتشييد الفندق.

وأمر القاضي بترميم الجدران التي تداعت خلال أعمار البناء، حتى لو كانت "الأضرار التي لحقت بها لا تقدر بثمن"، بحسب ما قال كارلوس سوموكورسيو رئيس اللجة الفنية في المجلس الإقليمي لكوزكو الذي ادعى على القائمين على هذا المشروع.

وكان الفندق الممتد على سبعة طوابق قد شيد في منطقة حيث لا يتخطى عادة علو المباني فيها طابقين. وكانت وزارة الثقافة قد فرضت غرامة بقيمة 2,2 مليون دولار على الشركة المعنية.

وبطلب من السلطات، أوقفت عام 2016 أعمال بناء المبنى، الذي يقع في حي كوزكو الشاسع المدرج عام 1983 في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو".

وبحسب السلطات، هدمت الشركة المعنية بالإنشاءات الجدران الأثرية دون إذن بين 2012 و2014. وعلامة "شيراتون" تابعة لسلسلة الفنادق الأمريكية "ماريوت إنترناشونال" التي تتخذ في ضاحية واشنطن مقرا لها.