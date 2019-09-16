خطأ فني يكشف البيانات الشخصية لمواطني الإكوادور

كشف تسريب في السجل المدني للحكومة الإكوادورية، السجلات الشخصية لمعظم سكان البلاد، وذلك نتيجة خطأ فني في تهيئة قاعدة بيانات عبر الإنترنت.

واكتشفت عملية تسريب البيانات من قبل باحثين أمنيين في شركة vpnMentor وفق ما ذكر موقع "زد دي نت" المتخصص في الأخبار التقنية.

وتضم قاعدة البيانات التي سربت بياناتها ما يقرب من 20.8 مليون سجل مستخدم، أي بيانات إجمالي سكان الإكوادور بمن فيهم الأشخاص المتوفون.

وتحتوي قاعدة البيانات على أسماء المواطنين الكاملة، وتواريخ الميلاد، وأماكنها، وعناوين المنازل، والحالة الاجتماعية، وأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات العمل، وأرقام الهواتف، ومستويات التعليم.

وتشمل البيانات المسربة سجلات حديثة يعود تاريخها إلى العام الجاري، تتضمن سجلات رئيس البلاد، وحتى جوليان أسانج، الذي حصل على حق اللجوء السياسي من الدولة الصغيرة في أمريكا الجنوبية، مع منحه رقم بطاقة هوية وطنية.

وضمت البيانات المسربة سبعة ملايين سجل مالي و2.5 مليون سجل تشمل تفاصيل عن أصحاب السيارات، فضلا عن معلومات من مؤسسة الضمان الاجتماعي الإكوادورية تحوي أرصدة الحسابات ووظائف أصحابها.