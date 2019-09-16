لإطفاء الخسائر المتراكمة.. مجلس إدارة "الورق" يوصي بتخفيض رأس مال الشركة 39.2% إلى 149 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق اليوم عن توصية مجلس الإدارة خفض رأس مال الشركة بنسبة 39.2% إلى 149 مليون ريال مقارنة بـ 245 مليون ريال قبل التخفيض.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن طريقة تخفيض رأس المال ستكون عبر إلغاء 9.6 مليون سهم من أسهم الشركة. إذ ستصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 14.9 مليون سهم مقارنة بـ 24 مليون سهم قبل التخفيض

وعزت الشركة سبب التخفيض إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً مشيرة إلى عدم وجود تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية..

وأكدت الشركة أن توصية الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريـال، وذلك للأسباب الواردة ادناه. ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

هذا وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي و تحسين السيولة العاملة للشركة ، مما سينعكس ايجابا على هوامش الربح خصوصاً مع التوجهات الاستراتيجبة للشركة بالتركيز على السوق المحلي و العودة لمستويات الربحية الجيدة التي كانت تحققها الشركة.