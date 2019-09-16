بأمر قضائي.. عبدالله بن مساعد يحسم ملكيته لنادي شيفيلد يونايتد

قال شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن المحكمة العليا أمرت كيفن مكابي المالك الشريك في النادي ببيع حصته التي تبلغ 50 في المئة إلى شريكه الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن خلافا دب بين الشريكين في 2017 بعد أن قام كل طرف بتقديم عرض للاستحواذ على النادي الذي صعد لدوري الأضواء بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ودخل الطرفان في معركة قانونية استمرت أكثر من 20 شهرا قبل أن تقضي المحكمة العليا بقرارها اليوم.

وقال شيفيلد إن هذا القرار سيساعده على التركيز بشكل كامل على مشواره في الدوري هذا الموسم.

ويحتل شيفيلد المركز 15 بعد أن حصد خمس نقاط من أول خمس مباريات في الدوري هذا الموسم.

وقال عبدالله بن مساعد على تويتر "بحمد الله وتوفيقه أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي".